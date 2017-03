Wildunfall – Radfahrer schwer verletzt

Der Mann war mit seinem Liegefahrrad auf der K46 zischen Elpenrod und Nieder-Ohmen (Hessen) unterwegs. In einer abschüssigen Linkskurve kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung kam es zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem die Haube des Liegefahrrads abgerissen wurde. Der Fahrer kam von der Straße ab und streifte mehrere Bäume, bevor er schließlich gegen einen Baumstumpf prallte. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf 4.000 Euro. Das Reh flüchtete nach Angaben der Polizei in den Wald. Da sich am Liegefahrrad Schweiß des Stückes befand, wurde der zuständige Jäger informiert, der sich um die Nachsuche kümmerte.

sl