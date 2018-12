Wildverbiss leicht gestiegen

Sorge bereite vor allem der Bergwald, wo der Verbiss bei der für die Stabilität so wichtigen Tanne von 13 auf 21 Prozent gestiegen sei. Das sei „zu viel“. Im Bergwald sowie in einigen anderen Regionen müsse die Bejagung deshalb verstärkt werden. Dagegen könne in fast zwei Dritteln der landesweit rund 750 Hegegemeinschaften die Abschusshöhe beibehalten, in einzelnen sogar gesenkt werden.

Die Forstlichen Gutachten sollen den Beteiligten als Hilfsmittel für die Abschussplanung dienen. Das gesamte Forstliche Gutachten 2018 finden Sie unter forst.bayern.de (Rubrik Wald und Holz, Jagd) zum Download.

Eine Karte mit Abschussempfehlungen für die Hegegemeinschaften liegt dem Gutachten bei.

fh