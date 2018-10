Wolf: 26 Schafe gerissen, 10 verletzt

4 Tage zuvor hatte sich ein Wolf an einer Schafherde bei Bad Blankenhagen, etwa 15 Kilometer östlich der Hansestadt Rostock (Mecklenburg-Vorpommern), vergriffen. Insgesamt riss er dort 15 Schafe und verletzte 10 weitere so schwer, dass sie teilweise verendeten oder getötet werden mussten. Laut Ministerium hat eine DNA-Untersuchung bereits bestätigt, dass es sich um einen Wolf handelte. Der Grundschutz der Herde war in diesem Fall gewährleistet. Wenn es für den Nutztierhalter gut läuft, bekommt er deshalb sogar eine Ausgleichszahlung.

In diesem Kalenderjahr gab es allein in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 12 Wolfsübergriffe. 56 Tiere zahlten mit ihrem Leben, 23 wurden verletzt.

