Anton aus dem Kalißer Rudel wurde in Mecklenburg-Vorpommern besendert. In Niedersachsen fiel er am 3. Oktober einem Verkehrsunfall zum Opfer. 3 Tage später, am 6. Oktober, wurde bei Anklam an der B110 (Mecklenburg-Vorpommern) eine Wölfin überfahren. Das berichtet das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

sl