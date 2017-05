Wolf bleibt Dauerbrenner

LJN-Präsident Helmut Dammann-Tamke machte bei den verbandspolitischen Ausführungen den thematischen Rundumschlag. Vor allem der Schutz des Niederwildes liegt laut Aussage des Präsidenten der Landesjägerschaft am Herzen. Die Streckenzahlen bei den klassischen Niederwildarten sind seit Jahren rückläufig. Diesem Verlust möchte der Verband mit Unterstützung durch die Forschung auf den Grund gehen und Lösungswege entwickeln, die auch in der industriellen Landwirtschaft umgesetzt werden können.

Im Unterschied zu Staatssekretär Schörshusen fand Dammann-Tanke klare Worte zum Thema Wolf. „Mit steigender Wolfszahl müssen wir uns von extensiver Weideviehhaltung, wie beispielsweise in der Deichbeweidung, verabschieden. Doch trotz negativer Aussichten bleibt Dammann-Tamke seiner Richtung treu. Wir wollen den Wolf noch nicht im Jagdrecht haben. Erst, wenn Pflichten und Rechte den Jägern in Bezug zum Thema Wolf zustehen, könne man darüber nachdenken, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Bis dahin sei der Grauhund im Naturschutzrecht gut aufgehoben, so der Präsident.

ml