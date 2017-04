Wolf erliegt seinen Verletzungen

Wie die Polizei heute erst bekannt gab, kollidierte am Sonntagmorgen, den 9. April, in Varnhorn (Niedersachsen) ein Pkw mit einem Wolf. Der 53-Jährige war von Visbek Richtung Bundesautobahn unterwegs, am Ellerbrock krachte es. Der Rüde blieb verwundet liegen. Während ein Veterinär und der Jagdpächter über weiteres Vorgehen diskutierten, erlag er seinen Verletzungen. Der Fahrer des Wagens kam unversehrt davon.

sl