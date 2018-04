Wolf im Westerwald nachgewiesen

Das getötete Damtier wurde am Nachmittag des 17. März über die zentrale Hotline gemeldet. Der Riss des tragenden Alttiers erfolgte wahrscheinlich in der Nacht vom 16. auf den 17. März innerhalb eines Damwildgeheges. Ein zweites Tier ist bislang verschwunden. Undichte Stellen am Zaun wurden vom Halter anschließend ausgebessert und DNA-Proben durch die Stiftung für Natur und Umwelt erhoben. Der Eingang der Proben beim Labor der Wildtiergenetik vom Senckenberginstitut wurde am 22. März bestätigt und das Ergebnis am Samstag, den 21. April mitgeteilt. Inwieweit es sich bei dem nachgewiesenen Wolf um ein bereits in Rheinland-Pfalz nachgewiesenes Individuum aus dem Jahr 2016 handelt, wird derzeit noch vom Senckenberginstitut geprüft.