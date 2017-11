Wolf oder Fuchs?

Eine Streife des Neckarsulmer Polizeireviers fand gegen 3.30 Uhr ein abgerissenes Rehhaupt. Es lag zwischen Möckmühl-Maisenhälden und Widdern im Landkreis Heilbronn (Baden-Württemberg), in der Nähe der Autobahnüberführung. Der Rest Wirbelsäule, der an dem Haupt hing, war angenagt, daher fiel die Vermutung zuerst auf einen Wolfsriss. Weitere Teile des Rehes waren in näherer Umgebung nicht zu finden.