Wolfsanhänger im Schwarzbuch

Jährlich benennt der Bund der Steuerzahler die nach seiner Ansicht gravierendsten Fälle von Steuergeldverschwendung. Im 46. Schwarzbuch hat der Verband den in der Region Hannover angeschafften Krankenwagen für Wölfe als skurrile Verschwendungen von Steuergeldern identifiziert. Es sei völlig schleierhaft, warum sich also ausgerechnet die Region Hannover zur Umsetzung dieses 11.000 Euro teuren Experiments berufen gesehen habe. Es gebe Gegenden, in denen der Wolf deutlich häufiger anzutreffen sei. Der Anhänger sei seit seiner Anschaffung kein einziges Mal genutzt worden, da es keine Einsatzmöglichkeiten gebe.

