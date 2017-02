Wolfswache am Neuendorfer See

Ziel: Wölfe sollen durch diese Aktion eine Zeit lang von den Weiden ferngehalten werden. Im Januar dieses Jahres kam es in der Region wiederholt zu Wolfs-Angriffen auf Kuhherden. Bisher wurden in der Nähe von Leipsch/Neuendorfer See 6 Kälber gerissen, so die Aussage des Wolfsbeauftragten des Bauernbundes. Er selbst rief zu dieser ungewöhnlichen Aktion auf. Ziel sei nicht, Kritiker und Befürworter des Wolfes gegeneinander aufzuwiegeln, sondern ins Gespräch zu kommen.