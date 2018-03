Zeugenaufruf: Tierschützer unter Verdacht

Am vergangenen Montag wurden der Polizei Winterthur 5 beschädigte Hochsitze am Eschberg im Revier Winterthur-Mörsburg (Schweiz) gemeldet. 2 Einrichtungen aus Metall wurden umgestoßen und Streben abgetrennt oder verbogen. An den 3 Holzeinrichtungen wurden tragende Elemente durchgesägt, so dass die Kanzeln umstürzten. Die Polizei geht davon aus, dass die bislang unbekannten Täter aus dem Umfeld militanter Tierschützer stammen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wende sich bitte an die Stadtpolizei Winterthur (Tel. 052 267 51 52).

sl