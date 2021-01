Deine Wahl-Abstimmung

Soziale Netzwerke

Eine weitere Möglichkeit an der Themenabstimmung teilzunehmen, sind die Social-Media-Kanäle der DJZ. Auf der Facebook-Seite (www.facebook.de/deutschejagdzeitung) sowie auf dem Instagram-Kanal (@deutsche_jagdzeitung) wird es ein monatliches Votum über die Themen geben. Um daran teilzunehmen, musst Du bei den entsprechenden Netzwerken angemeldet sein.

Neue Themen finden

Diese Rubrik lebt von deiner Teilnahme. Aus diesem Grund freuen wir uns besonders über Themenvorschläge. Sende diese einfach per E-Mail an moritz.englert@paulparey.de. Bitte gib in der Betreffzeile an, dass es um die Rubrik „Deine Wahl“ geht. Jetzt bist Du gefragt: Welches Jagdthema muss unbedingt in die DJZ? Einfach reinklicken und mitgestalten!