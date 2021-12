Eigentümerwechsel bei Recknagel

Der Käufer, Dr. Moritz Fehrer, entstammt in 5. Generation einer Unternehmerdynastie, ist ein passionierter und international erfahrener Jäger, sehr gut vernetzt und engagiert sich seit Jahren in diversen jagdlichen Verbänden.

Der heute 34jährige promovierte Wirtschaftswissenschaftler besuchte das renommierte Jesuitenkolleg St. Blasien, wo er das Abitur ablegte. Es folgten Studienjahre in Deutschland, Singapur, England und Schottland in den Studiengängen International Communication Management, Business Adminstration und International Management.

Herr Dr. Fehrer verfügt über umfassendes betriebswirtschaftliches Know-How und darüber hinaus als begeisterter Jäger über eine enorme Leidenschaft für die von Recknagel hergestellten Produkte.

Frau Gabriele Recknagel, die das 1867 gegründete Unternehmen in 6. Generation mehr als 20 Jahre erfolgreich führte, ist sehr glücklich, mit Herrn Dr. Fehrer einen Nachfolger gefunden zu haben, durch den der Erhalt des Unternehmens am Standort und die Arbeitsplätze der ca. 40 Mitarbeiter nachhaltig gesichert werden.

Herr Dr. Fehrer möchte das bisher sehr erfolgreiche Familienunternehmen, welches u. a. für seine Zielfernrohrmontagen und Visiereinrichtungen international hohe Anerkennung genießt, in bewährter Weise fortführen und wie auch in der Vergangenheit durch kontinuierliche Investitionen in den Maschinenpark und in die Produktentwicklung weiter ausbauen und damit zukunftssicher aufstellen.

Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten wird Frau Recknagel dem Unternehmen in beratender Funktion weiter zur Verfügung stehen.

