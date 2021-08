HUBANA 2021 – Jagderlebnistage Schloss Lembeck

Jagd mit allen Sinnen erleben … Freuen Sie sich im Spätsommer 2021 auf eine Open-Air-Jagdmesse der besonderen Art, wenn erstmals die HUBANA auf Schloss Lembeck in Dorsten in Nordrhein-Westfalen stattfindet. Sie löst sich bewusst vom klassischen Messekonzept und bietet mit einer Kombination aus Branchentreff, Ausstellung mit einem breitgefächerten Angebot an hochwertigen Produkten und einem umfangreichen Rahmenprogramm ein innovatives Eventerlebnis in stilvollem Ambiente.

Ein besonderes Highlight der HUBANA: Im Schießkino Dasch kann das jagdliche und sportliche Flinten- und Büchsenschießen realistisch trainiert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, auf einem separaten Schießstand – unweit vom Messegelände entfernt – verschiedene Flinten zu testen. Täglich finden Fachvorträge und Diskussionsrunden zu spannenden Themen wie „Trends in den Bereichen Wärmebild- und Nachtsichttechnik sowie im Bereich Schalldämpfer” oder „Alles rund um Jungjäger” statt. Zudem werden Live-Vorführungen mit Drohnen, Jagdhunden, Greifvögeln und Wildbret geboten. Und auch der Jägernachwuchs kommt auf den HUBANA Jagderlebnistagen nicht zu kurz: Tierschminken, lehrreiches Rund um das Thema „Umwelt und Wald“ und das Maskottchen „Hubsi the Hirsch“ machen den Besuch zum kurzweiligen Vergnügen.