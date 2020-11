Klein, aber oho: 6,5 Creedmoor

Auch in alpinen Revieren wird die ohnehin anspruchsvolle Jagd mit voranschreitendem Jahr aufgrund der Witterung deutlich schwieriger. Neben der körperlichen Anstrengung kommt bei der Bartgamspirsch ein weiteres Problem hinzu: Sich in der „weißen Welt“ unbemerkt an ein Rudel anzupirschen. Obendrein werden die Jagdtage zunehmend kürzer und dunkler.

Mit der 6,5 Creedmoor (CM) führt RWS ein rasantes Präzisionskaliber mit gestreckter Flugbahn und angenehmem Schießverhalten im Programm, das insbesondere bei weiten Schussentfernungen seine Stärken ausspielt – ideal also für Feldreviere mit großen Schlägen und Bergreviere. Die 6,5 CM hat in etwa eine Flugbahn wie die .300 Win. Mag. mit 165-grain-Geschossen, aber einen 60 % geringeren Rückstoß. Sie ist also für Jäger und Longe-Range-Schützen gleichermaßen interessant.