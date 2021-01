LockBoxx – Sicherer Transport der Waffe im Fahrzeug

Im Inneren der LockBoxx befindet sich ein Rasterschaum, der in einzelne Segmente aufgeteilt ist. Diese lassen sich durch einfaches heraustrennen ganz individuell an ihre Jagdausstattung anpassen. Ihre Ausrüstung ist somit systematisch und ordentlich im Waffenkoffer verstaut. Bei Bedarf kann die Verriegelung der LockBoxx mit wenigen unkomplizierten Handgriffen gelöst werden. Die horizontal verschiebbaren Rastarme lassen sich in den Koffer integrieren, starke Magnete halten sie dann in der gewünschten Position. Die horizontale Verschiebung der Rastarme erlauben eine Verwendung auf unterschiedlich breiten Rücksitzbänken.