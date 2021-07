Perfect Match für eine erfolgreiche Blattjagd: RWS und HAUSKEN

Die Lockjagd auf den roten Bock markiert seit jeher einen jagdlichen Höhepunkt im Jagdjahr. Wer den Jagderfolg nicht dem Zufall überlassen möchte, plant voraus und bereitet sich vor.

Wenn die Hundstage beginnen, kommt das Rehwild in Bewegung. Die Blattzeit steht in den Startlöchern. Ihren Höhepunkt erreicht sie meist Anfang bis Mitte August. Je nach Region, Meereshöhe und Witterungsverhältnissen kann sich dieser Zeitpunkt ein bis zwei Wochen nach hinten oder vorne verschieben. Der passionierte Waidmann weiß: Vorbereitung ist alles! In vielversprechenden Ecken kann sich die Errichtung von neuen Reviereinrichtungen lohnen. Wo das nicht geht, am besten mit Blattschirm arbeiten. Natürliche Deckung ist zu bevorzugen. Der Ansitz in Schirm oder Erdsitz (Kugelfang!) bietet gute Erfolgsaussichten, nicht nur zur Blattzeit. Zu jedem Blattstand sollte ein Pirschweg führen, der möglichst leicht und lautlos begehbar ist. Hinsichtlich der Wahl von Waffe und Optik empfiehlt sich – allein bedingt durch die meist kurzen Schussentfernungen – ein kurzes, führiges Modlel mit einer schlanken Zieloptik und geringer Vergrößerung. Ein besonderes Augenmerk sollte zudem auf die Wahl der Munition gelegt werden: Bei der Jagd auf den Bock im Liebesrausch ist eine hohe Augenblickswirkung gefragt. Mit der EVOLUTION GREEN, HIT oder SPEED TIP PROFESSIONAL Short Rifle bietet RWS die passenden Laborierungen in einer Patronenlinie, die speziell für die Verwendung aus kurzen Läufen optimiert ist – mit offensiv abbrennendem Pulver, angepasstem Geschossgewicht und leistungsstarken Anzündhütchen für maximale Leistung, wenn es darauf ankommt. Das perfekte Pendant bildet der HAUSKEN JAKT JD 224 XTRM MKII aus hochlegiertem Aluminium. Die ausgereifte Konstruktion und präzise Fertigung der Schalldämpfer des Herstellers garantieren ein Maximum an Dämpfungsleistung bei gleichzeitig geringem Gewicht und kompakten Abmaßen. So wird auch die Störung im Revier minimiert.