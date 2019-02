Wildschwein-Lockstoff, der Deutschland einnimmt

Jäger SCHWÄRMEN von diesem neuen Lockstoff für die Wildschweinjagd



Der neueste Wildschwein-Lockstoff hat alle anderen auf dem Markt wegen seiner

Benutzerfreundlichkeit und seiner Zeitwirksamkeit in den Schatten gestellt. Ein erfahrener

Jäger arbeitet seit zwei Jahren daran, eine einzigartige Formel zu entwickeln, die

Wildschweine verrückt macht. Es ist der Lockstoff, der resistent gegen Regen, Schnee,

Graupel, Wind, Kälte und Hitze ist und das ganze Jahr über gleich gut wirkt. Es bleibt

wochenlang an den Bäumen hängen und zieht jede Nacht immer wieder Wildschweine an.

Aus diesem Grund werden die Chancen erhöht, von Ihrer Jagd mit großem Erfolg zurück zu

kommen!

„Neuer Lockstoff, der die Wildschweine wochenlang an einem Ort hält“