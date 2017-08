Auf nach Südafrika!

Liebe Jägerinnen und Jäger,

kommen Sie mit uns auf Safari! Der zweite Teil unserer Jagen Weltweit DVD: „Auf Drehhörner in Südafrika 2“ ist ihre nächste Reise in den Busch. Pirschen Sie mit JWW-Jäger Falk Kern und Berufsjäger Mias Stein durch die dichten Ufergebiete des Limpopo-Flusses auf scheue Buschböcke, jagen Sie mit auf Kudu, Red Hartebeest und Gnu und erleben Sie, wie schnell ein grauer Riese zum Jagdstörer werden kann. Viele Informationen rund um Flora und Fauna und großartige Aufnahmen aus der Limpopo- und der Northwest-Provinz, sowohl vom Lande als auch aus der Luft machen diese Jagdreise zu einem besonderen Erlebnis, und dass in deutscher und englischer Sprache.

Ob als Vorbereitung auf Ihre nächste Afrika-Tour oder zum spannenden DVD-Abend im Jagdzimmer, Ihr Pareyshop bringt Ihnen den schwarzen Kontinent nach Hause!

Viel Vergnügen und Waidmannsheil,

Ihr Pareyshop-Team