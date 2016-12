Baden-Württemberg: Weitere Fälle von Vogelgrippe

Bei einem Schwan in Ulm wurde am Wochenende das Vogelgrippevirus H5N8 festgestellt. Auch bei einer erlegten Stockente in Muggensturm (Landkreis Rastatt) wurde ebenfalls ein hochpathogenes (stark krank machendes) Vogelgrippevirus des Typs H5 nachgewiesen. Allerdings handle es sich nicht um H5N8, sondern um einen anderen Subtyp des Virus. Auch im Landkreis Emmendingen (Rheinhausen) sei ein Bussard positiv auf Geflügelpest getestet worden.

Damit gelten inzwischen 299 Fälle der Geflügelpest bei Wildvögeln als bestätigt.

