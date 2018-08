Bayern: 13.485 Schusswaffen eingesammelt

Wie das bayerische Staatsministerium am Montag mitteilte, wurden bis zum Stichtag insgesamt 13.485 Schusswaffen abgegeben. Von den 6.377 Langwaffen seien 2.490 in illegalem und 3.300 in legalem Besitz gewesen, bei den 7.108 abgegebenen Kurzwaffen wurden 2.606 dem illegalem und 3.636 dem legalem Besitz zugeordnet – bei den restlichen Waffen sei die Herkunft nicht bekannt.