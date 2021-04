Die erste Jagdwaffe nach dem Grünen Abitur

Die Sauen gingen schon seit mehreren Tagen in den Wiesen zu schaden. Und so galt ihnen meine Aufmerksamkeit. Zunächst traf ich sie bei der nächtlichen Pirsch entweder nicht an, oder ich kam nicht nah genug an sie heran. Gestern Abend war es dann so weit. Bei leicht bedecktem Himmel und Dreiviertelmond konnte ich mich bis auf rund 50 Meter an vier im Gebräch stehende Überläufer heranpirschen. Mit zitternden Händen versuchte ich den Zielstock für den Schuss aufzustellen. Das Jagdfieber machte sich deutlich bemerkbar. Als ich dies nach endlos erscheinenden Sekunden endlich geschafft hatte, zwang ich mich zur Ruhe. Die Sauen schienen alle gleich stark zu sein und zogen nun auch noch spitz auf mich zu. Lange durfte ich nicht mehr warten, denn die Distanz wurde immer geringer. Es musste sich ein Schwarzkittel breit drehen. Auf ungefähr 25 Meter schienen die Sauen etwas bemerkt zu haben. Sie verhofften abrupt und ein Überläufer blies kräftig. Dabei schien er aber Wind holen zu wollen. Er sog deutlich hörbar Luft, wobei er sich breit stellte. Ich handelte wie ferngesteuert. Der rote Punkt des Absehens wanderte auf das Blatt der Wutz und im nächsten Moment krachte auch schon der Schuss, gedämpft durch den JGR Haenel Schalldämpfer, durch die Nacht. Sogar das Auftreffen des Geschosses, den Kugelschlag konnte ich deutlich wahrnehmen. Die Sau kippte einfach von den Läufen und war nach kurzem Schlegeln verendet. Ich zitterte am ganzen Körper, und mir war heiß und kalt zugleich. Ein Gefühl, das ich bis dato nicht kannte.

Einen schöneren Auftakt hätte ich mir mit meiner Jäger 10 nicht vorstellen können. Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam noch viele tolle Erlebnisse auf der Jagd haben werden.

Waidmannsheil Euer Felix