Diebstahl misslungen

Es geschah in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag: Diebe versuchten auf dem Gelände nahe des steinernen Schlosses in Thaleischweiler-Fröschen (Rheinland-Pfalz), einen fahrbaren Sitz zu klauen.

Vermutlich fuhren die Langfinger mit einem Pkw an den fahrbaren Sitz ran und hängten ihn hinters Fahrzeug. Doch beim Versuch wegzufahren kippte der Hänger mitsamt Sitz die Böschung runter. Die Ansitzeinrichtung wurde dabei vollständig zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, die in diesem Fall Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Waldfischbach-Burgalben (Tel.: 06333/9270).

ml