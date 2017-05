Ehrenamtliche Biberberater nehmen ihre Arbeit auf

Die ehrenamtlich tätigen Berater erhalten dafür eine jährliche Aufwandsentschädigung bis zu 400 Euro, die den Landkreisen beziehungsweise kreisfreien Städten durch das Brandenburger Umweltministerium erstattet wird.

Landesweit meldeten sich nach einem Aufruf Ende 2016 38 Interessenten für eine Ausbildung zum ehrenamtlichen Biberberater an. Ihnen wurden in dem vom Umweltministerium und vom Landesamt für Umwelt konzipierten Kursprogramm neben Grundlagen der Biologie und Ökologie des Bibers und des Biber-Monitorings auch die allgemeinen und speziellen Rechtsgrundlagen sowie praktische Tipps für das Arbeiten vor Ort vermittelt. 30 Teilnehmer konnten nach erfolgreicher Abschlussprüfung den Sachkundenachweis erhalten.

Der noch zu Wendezeiten fast ausgerottete Biber hat sich im Land inzwischen wieder stark vermehrt, so dass auch das Bundesamt für Naturschutz für die kontinentale biografische Region, zu der Brandenburg gehört, wieder einen günstigen Erhaltungszustand feststellen konnte. Was zum einen ein Beleg für erfolgreiche Naturschutzarbeit ist, die mit der Rückgewinnung naturnaher Lebensräume am Wasser einhergeht, ist aus der Sicht mancher Anwohner, Landnutzer und Landeigentümer zunehmend zum Problem geworden. Das Brandenburger Umweltministerium hat deshalb 2015 ein sieben Punkte umfassenden Bibermanagement entwickelt, das neben der Biberverordnung unter anderem auch die Etablierung eines landesweiten Netzes ehrenamtlicher Berater vorsieht.

