Grüne fordern höhere Kfz-Steuer für SUVs

In einem Interview mit klimaretter.info erklärte Cem Özdemir die nicht ganz neuen Pläne der Grünen. Vor allem Diesel- und SUV-Fahrern solls an den Geldbeutel gehen. „Anstelle der gescheiterten Kaufprämie der Bundesregierung für Elektroautos fordern wir Grünen, ein Bonus-Malus-System in die Kfz-Steuer zu integrieren. Das bedeutet, klimaschädliche Spritschlucker wie die SUVs zahlen eine höhere Kfz-Steuer, während emissionsfreie Elektrofahrzeuge eine Steuergutschrift erhalten, die den Kostennachteil gegenüber einem vergleichbaren Auto mit Verbrennungsmotor aufwiegt“, so der Politiker.

Das gesamte Interview finden Sie hier …