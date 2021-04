HAIX – Hochwertige Schuhe verdienen Service!

HAIX stellt seine Schuhe zu „100% Made in Europe“ her, um eine hochwertige Qualität und lange Lebensdauer sicherzustellen. Denn Schuhe sind für HAIX keine Wegwerfprodukte. Ihr Lebenszyklus lässt sich durch den Reparaturservice nochmal deutlich verlängern. „Wir sehen das, wie den Kundendienst bei einem Auto“, so Wagner. „Die Schuhe müssen zwar nicht regelmäßig, sondern nur in seltenen Ausnahmefällen in die Werkstatt. Aber wenn etwas fehlt, dann ist es gut zu wissen, wohin man sich wenden kann, und der Verschleiß sollte in jedem Fall von einem Fachmann behoben werden.“

Die HAIX-Serviceabteilung umfasst insgesamt 16 Mitarbeiter, die Hälfte davon in der ansehnlichen Reparaturwerkstatt. Andererseits, bei 1,6 Millionen Paar ausgelieferter Schuhe im Jahr eine überschaubare Abteilung. Sie nimmt aber eine wichtige Position in der Firmenphilosophie des Familienunternehmens ein, die die nachhaltige Produktion „100% Made in Europe“ ergänzt.