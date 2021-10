HIKMICRO Gryphon Wärmebildkamera

HIKMICRO geht aber noch einen Schritt weiter. So gibt es die GH35 und GQ35 Modelle auch als LRF-Version, also mit einem integrierten Entfernungsmesser. Dieser ist der vielfache Wunsch vieler begeisterter Kunden gewesen. Denn nachts im Wärmebild ist es oft schwer Entfernungen korrekt einzuschätzen. Dieses Problem gehört mit dem Gryphon LRF der Vergangenheit an. Einmal im Menü aktiviert, zeigt das Gerät die exakte Entfernung im OLED Display an. Von unter 10m bis 600m sind präzise Entfernungsmessungen in allen vier Vergrößerungsstufen möglich.