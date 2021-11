InfiRay ZOOM ZH38 – Wärmebildgerät mit optischen Zoom!

Bei InfiRay stehen die Ansprüche und Erfahrungen des Nutzers immer an erster Stelle. Um weiter, breiter und klarer zu sehen, hat ZOOM echte Pionierarbeit bei der Dual-Field-of-View-Technologie geleistet. 19 mm Brennweite – das größere Sichtfeld hilft bei der Suche nach dem Ziel, und wenn Sie ein Ziel festhalten, können Sie mit bis zu 38 mm Brennweite zoomen – das Sichtfeld, wird kleiner, aber dafür werden Details erkennbar. Sie können, je nach Bedarf, von einem Feld zum anderen zoomen. Erwähnenswert ist, dass das duale Sichtfeld des ZH38 eine schnelle Fokussierung erreicht, d.h. wenn man die Brennweite von 19mm auf 38mm oder umgekehrt verstellt, kann das Gerät schnell und genau auf das Ziel fokussieren. Und in der ZOOM-Bedienoberfläche kann es den Benutzern bewusst machen, in welchem ​​Sichtfeld sie sich beim Beobachten befinden, und Benutzern mitteilen, in welche Richtung sie wechseln sollten, wenn sie das Sichtfeld ändern möchten.