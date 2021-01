Leica Sportoptik – Für die waidgerechte Jagd

Das neue Leica Geovid 3200.COM verfügt erstmals über ein integriertes Bluetooth Modul, das in Kombination mit der Leica Hunting App für iOS und Android eine grenzenlose Freiheit und Präzision in der Entfernungsmessung bietet. Über die kostenlose App lassen sich individuelle Ballistikeinstellungen bequem am Smartphone und die zur Waffe passende Laborierung konfigurieren.

Das Leica eigene Ballistikprogramm ABC berechnet anhand von Kaliber, Geschossart, Flugbahn und Gewicht die individuellen ballistischen Ausgabewerte. Anhand der Eingaben, die per Bluetooth an das Leica Geovid 3200.COM übertragen werden, wird die exakte, ballistische Entfernung und Haltepunktkorrektur berechnet. Bei der Entfernungsberechnung berücksichtigt das Geovid sowohl Temperatur und Luftdruck als auch den Geländewinkel. In sekundenbruchteilen werden entweder die lineare, ebengleiche Entfernung (EHR), der Holdover oder die Klickverstellung am Zielfernrohr errechnet und angezeigt.

Auch Windrichtung- und stärke können bei der Berechnung berücksichtigt werden. Dazu wird die Wind- und Wetterstation „Kestrel Elite“ via Bluetooth direkt mit dem Rangefinder verbunden und die entsprechenden Korrekturwerte an das Leica Geovid gesendet. Diese Kombination garantiert absolut präzise Messergebnisse durch die Benutzung der auf dem Kestrel integrierten Ballistik-Software von „Applied Ballstics“.

„Das neue Leica Geovid 3200.COM misst präzise und wiederholgenau – egal ob auf lange Distanzen, in den Bergen oder bei Wind und Wetter und die Leica Hunting App bietet einen einzigartigen Bedienungskomfort in jeder Situation. Die Übertragung aller Daten erfolgt einfach per Knopfdruck. Diese neuen Funktionen, gepaart mit der konkurrenzlosen optischen Qualität von Leica, geben Jägern und Schützen ein neues Maß an Information und jagdlicher Sicherheit in jeder Situation“, sagt der verantwortliche Produktmanager.

Das Geovid 3200.COM verfügt über ein selbstleuchtendes LED Display, das die gemessenen Daten unter allen Licht- und Wettersituationen besonders gut ablesbar darstellt. Beachtenswert ist zudem der äußerst schnelle Scan Modus, der alle 0,3 Sekunden die Umgebung und Ziele erfasst und die gewünschten Messergebnisse präzise anzeigt. Bis zu einer Messdistanz von 200 Yards (182 Meter) gibt das Geovid 3200.COM die Messwerte in Dezimalschritten an, was besonders Bogenschützen wesentlich genauere Angaben bietet. Die ebenengleiche Entfernung (EHR) wird bei allen drei Modellen bis zu einer Distanz von 1.200 Yards (1.100 Meter) berechnet.

Die neuen Leica Geovid Topmodelle bieten eine außergewöhnliche Lichtstärke und eine hervorragende Lichttransmission von mehr als 90 Prozent. Die patentierten Perger-Porro Prismen in Verbindung mit dem HD Optikdesign und dem optimiertem Leica Blendensystem sind ein Garant für hervorragende Streulichtunterdrückung und maximalen Kontrast bei allen jagdlichen Situationen.

Dabei bleiben die neuen Geovid Modelle extrem kompakt, sie sind kaum größer als ein vergleichbares konventionelles Fernglas, bei dem Jäger auf die Laser-Entfernungsmessung verzichten müssen. Das Magnesium-Druckgussgehäuse ist extrem leicht und mit einer stoßabsorbierenden Gummiarmierung versehen, welche die Ferngläser vor Beschädigungen schützt. Die griffige Armierung, ausgewogene Gewichtsbalance und ergonomische Form sorgen zudem für einen sicheren Griff und ermüdungsfreie Nutzung auch über einen langen Zeitraum.

Die Vergütungstechnologie Leica AquaDura® auf den äußeren Glasflächen lässt Schmutz oder Flüssigkeit auf der Optik einfach abperlen und unterstützt damit gerade bei Regen die bessere Sicht. So sind die Ferngläser auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen und hoher Luftfeuchtigkeit jederzeit optimal einsetzbar. Zudem lassen sich die Linsen durch die spezielle Beschichtung noch leichter und schneller reinigen.

Die Vorteile im Überblick

Präzise, wiederholgenaue Entfernungsmessung bis zu 3.200 Yards (2.900 Meter)

Überragende Optik mit besonders hoher Lichttransmission

Hohe Benutzerfreundlichkeit durch die Leica Hunting App

Ballistikkurven direkt aus der App importieren

Anbindung an Kestrel Elite und Apple Watch

Wasserdichtes, robustes und ergonomisches Design

Das neue Leica Geovid 3200.COM ist in drei Ausführungen erhältlich: