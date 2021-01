Neues von HAGOPUR

Um kurzfristig für den ASP-Notfall gerüstet zu sein, haben bereits Behörden aus zwei Bundesländern unseren Duftzaun®-Schaum sowie Duftzaun®-Konzentrat bestellt. Das Duftzaun® System eignet sich hervorragend als zusätzliche Maßnahme – z.B. an Zäunen sowie Durchlässen und anderen ungesicherten Strecken – um den Wechsel der Tiere zu vermeiden. Durch regelmäßiges Nachimpfen der Schaumbälle in relativ kurzen Abständen (ca. 14 Tage) wird der Aufbau einer intensiven Duftbarriere erreicht. In Verbindung mit weiteren Maßnahmen ist es in Tschechien gelungen, wieder ASP-frei zu werden.

Auch die bewährten Wildschwein-Stopp-Produkte in Verbindung mit unseren speziellen Aluminiumstreifen können äußerst hilfreich zur Abgrenzung von Schwarzwild eingesetzt werden. Zusätzlich zu den abschreckenden Duftnoten sorgen die Aluminiumstreifen schon bei geringstem Luftzug für ständige Bewegung und Geräusche. Durch die enthaltenen Filzdepots werden die Düfte außerdem gespeichert. Es entsteht eine Depotwirkung, die je nach Wetter ca. 14 Tage bis vier Wochen anhält.