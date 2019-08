LJT-Saarland: Einigkeit bei Nachtzieloptik

Bei brütender Hitze nahmen etwa 200 Gäste an der Veranstaltung teil. Nach herzlicher Begrüßung durch den Landesjägermeister Josef Schneider hielt der saarländische Umweltminister Reinhold Jost (SPD) sein ausführliches Grußwort. Mit viel Sachverstand und stellenweisem Humor sorgte er unter den anwesenden Jägern mehrfach für Applaus. Mehrfach lobte der Politiker die stets gute Zusammenarbeit mit der VJS. „Man muss nicht immer derselben Meinung sein, aber man sollte dasselbe Ziel haben.“ Und weiter: „Wissen zu Arten- und Naturschutz sollte meiner Meinung nach auch in Zukunft in Schulen und Kindergärten durch die VJS weitergeben werden.“