Murmeli-Kräutersalbe

Die Kräutersalben und Öle werden in sorgfältiger Handarbeit in Frutigen im idyllischen Berner Oberland hergestellt. Es werden ausschließlich 100% reines Murmeltieröl aus der Schweizer Jagd verwendet, verspricht das Traditionsunternehmen. So habe man die Gewissheit, dass die Murmeltiere in ihrem natürlichen Lebensraum lebten. Zusammen mit ausgesuchten Kräutern, Ölen und Fetten entstehen einmalige und kraftvolle Mischungen für Murmeli-Kräutersalben und Massageöle.

Die Murmeltiersalben sind rein natürlich. Auf alle künstlich hergestellten Duft-, Konservierungs- oder Farbstoffe wird verzichtet.

Mehr auf der Website des Herstellers…