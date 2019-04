Küken auf Erkundungstour

Gegen 12.30 Uhr am 27. April wurde die Polizei Einbeck (Landkreis Northeim/Niedersachsen) auf den Marktplatz gerufen. Viele Schaulustige tummelten sich dort um eine Entenfamilie. Mithilfe einer Postbotin und Anwohnern wurde die Familie in Behälter gepackt und am Bäckerwall in einen Teich gesetzt. Kurz darauf schwamm die Entenfamilie sichtlich erleichtert davon.