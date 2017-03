Nacht der Wolfswachen in Brandenburg

Vor dem Hintergrund stetig steigender Verluste an Weidetieren bei gleichzeitig oft monatelang verzögerten Entschädigungsleistungen sehen die Verbände die Politik ganz deutlich in der Pflicht, im Rahmen der Überarbeitung des Wolfsmanagementplanes klare und verlässliche Regelungen zu schaffen. Bis zum Wolfsplenum am 26. April in Potsdam solle ein gangbarer Weg gefunden werden, wie die Akzeptanz für den Wolf gesichert werden könne und dabei gleichzeitig die Weidetierhaltung in unseren Kulturlandschaften erhalten bleibe.

Die brandenburgischen Bauern fordern von der Landesregierung zudem die zügige unbürokratische Entnahme von Problemwölfen sowie mittelfristig eine Anpassung des EU-Schutzstatus, durch den langfristig die Bejagung möglich wird. Außerdem sollen Wolfsrisse komplett entschädigt werden.

Wolfswachen gibt es am 31. März ab 19 Uhr in:

Leibsch (LDS) , u. a. mit Frank Michelchen / Wolfsbeauftragter Bauernbund

, u. a. mit Frank Michelchen / Wolfsbeauftragter Bauernbund Craupe (OSL) , u.a. mit Heiko Terno / Vizepräsident Landesbauernverband

, u.a. mit Heiko Terno / Vizepräsident Landesbauernverband Baruth (TF) , u. a. mit Gregor Beyer / Geschäftsführer Forum Natur, Helmut Dornbusch / Vorsitzender Kreisbauernverband

, u. a. mit Gregor Beyer / Geschäftsführer Forum Natur, Helmut Dornbusch / Vorsitzender Kreisbauernverband Krielow (PM) , u. a. mit Marco Hintze / Präsident Bauernbund, Dr. Dirk Wellershoff / Präsident Landesjagdverband, Lars Dettmann / Geschäftsführer Landesfischereiverband

, u. a. mit Marco Hintze / Präsident Bauernbund, Dr. Dirk Wellershoff / Präsident Landesjagdverband, Lars Dettmann / Geschäftsführer Landesfischereiverband Guhrow (SPN) , u. a. mit Marcus Schilka / Vorstandsmitglied Bauernbund

, u. a. mit Marcus Schilka / Vorstandsmitglied Bauernbund Gräben (PM) , u. a. mit Dr. Simon Harnisch, Referent Landesbauernverband

, u. a. mit Dr. Simon Harnisch, Referent Landesbauernverband Stücken (PM) , u. a. Jens Schreinicke / Vorsitzender Kreisbauernverband

, u. a. Jens Schreinicke / Vorsitzender Kreisbauernverband Dolgelin (MOL) , u. a. mit Gernot Schmidt / Präsident Forum Natur, Henrik Wendorff / Präsident Landesbauernverband

, u. a. mit Gernot Schmidt / Präsident Forum Natur, Henrik Wendorff / Präsident Landesbauernverband Michaelisbruch (OPR) , u. a. mit Reinhard Jung / Geschäftsführer Bauernbund

, u. a. mit Reinhard Jung / Geschäftsführer Bauernbund Maasdorf (EE), u. a. mit Dorsten Höhne / Vorsitzender Kreisbauernverband

fh