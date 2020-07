Neu auf PareyGo: DJZ-TV Gesamtausgabe August 2020

Freuen Sie sich auf spannende Unterhaltung: Jetzt auf PareyGo!

Auf Schmalwild

Auf Schmalreh oder Schmaltier zu jagen, hört sich erst mal nicht so spannend an. Das richtige Stück allerdings zu finden, korrekt anzusprechen und dann zu erlegen, ist in der Praxis spannender als die Jagd auf so manchen Trophäenträger. Denn bei männlichem Wild verliert der Jäger bei einem Fehlabschuss vielleicht einen Freund, biologisch kann man aber keine Fehler machen. In Niedersachsen war Ralf Bonnekessen mit der Kamera dabei, als es Schmalrehen und Damschmaltieren galt.

Zu Besuch in der Jagdschmuckschmiede

Hinter der Jagdschmuckschmiede verbirgt sich das junge Ehepaar Sonnenschein aus Uslar. Die beiden Jagdbegeisterten haben sich darauf spezialisiert, jagdliche Erinnerungen in Schmuck zu verwandeln. Da wird gerne mal ein Hülsenboden zu Anhänger oder Ohrring – ganz nach Geschmack und Wunsch des Kunden.

Mit Steinadler auf Nutria

Die Nutria hat sich nahezu flächendeckend in Revieren mit Gewässern über Deutschland hinweg ausgebreitet. In einem Revier in Brandenburg wurde der Nager anfangs gar nicht bejagt. Er hat sich so enorm vermehrt und jedes Fluchtverhalten verloren. Ideale Voraussetzungen für ein phänomenales Experiment: Beizjagd mit dem Steinadler. Und dass Nutrias wehrhaft sind, beweisen sie auch vor der Kamera..