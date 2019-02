NRW: Neues Landesjagdgesetz ist durch

„Das neue Landesjagdgesetz orientiert sich endlich wieder an guten jagdpraktischen Erfordernissen und mehr Bundeseinheitlichkeit. Die jagdpolitische Wende in Nordrhein-Westfalen zu mehr jagdpraktischer Vernunft ist damit besiegelt“, äußerte sich Jäger-Präsident Ralph Müller-Schallenberg in einer ersten Stellungnahme. Mit dem neuen Gesetz seien handwerkliche Fehler im alten Landesjagdgesetz durch praxisnahe Entscheidungen unter Beachtung naturschutzfachlicher und sozialer Anforderungen behoben worden.