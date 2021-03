Online zum Jagdschein mit dem Paul Parey Verlag

„Gerade auch in der aktuellen Situation passt es gut in die Zeit, Jagdscheinanwärtern eine digitale Möglichkeit zur Vorbereitung auf den Jagdschein anzubieten. Unser E-Learning Konzept stellt eine perfekte Kombination aus digitaler Vorbereitung und den Präsenzkursen in den Jagdschulen und Kreisgruppen dar. Der Vorteil liegt auf der Hand; die Schüler können den Kurs so oft und wann sie wollen digital absolvieren. Wenn die Inhalte verinnerlicht sind, startet der Präsenzkurs indem die Ausbilder die Schüler weiter gezielt und effektiv auf die anspruchsvolle Prüfung vorbereiten. Mit jungjäger.de sind die angehenden Jäger in den besten Händen“, so der Leiter Ausbildung Jagd beim Parey Verlag, Thomas Dillenberger, der den Kurs initiiert und über 2 Jahre mitentwickelt hat und jetzt die Markteinführung koordiniert.