Im DJZ-Testrevier in Waldbreitbach (Rheinland-Pfalz) wurde 1 Frischling mit Gebrächschuss von der Wildkamera aufgenommen. Auf den Bildern ist klar zu erkennen, dass der ganze Wurf in Mitleidenschaft gezogen war. Am 16. August wurde die Sau von ihrem Leiden erlöst. Genaues Begutachten bestätigte den Gebrächschuss. Um solche Qualen zu umgehen, sind im DJZ-Testrevier Schüsse auf Träger und Haupt untersagt.

sl