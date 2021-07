Die beschriebenen Spannungen existieren zwar auch in den westlichen Bundesländern, aufgrund der meist strukturreicheren Feldmark aber nicht in dem Maße wie im Osten. Soweit einige Anmerkungen zum vorstehenden Beitrag von Dr. Günther Millahn aus Mecklenburg-Vorpommern. Doch kommen wir zum Rehwild. Dort, wo es aufgrund unterschiedlicher Interessenslage knirscht, haben wir sicherlich kein Rehwildproblem, sondern ein Rehwild-Jäger-Problem. Die Extremmeinungen reichen von: „Jedes Rehschießen, das man sieht“ bis zu „jagdlicher Zurückhaltung“, die darin gipfelt, dass man gelegentlich einmal einen Rehbock erlegt und das weibliche Rehwild eher „natürlicher Selbstregulation“ überlässt. Selbst die schärfsten Kontrahenten sind sich wohl darin einig, dass Rehwild in der Feldmark keine Wildschadensprobleme verursacht. Dort, wo sich ganzjährig Feldrehbestände etablieren, halte ich es deshalb für legitim, sie zurückhaltend zu bejagen, nicht zuletzt, um den Jagdwert dieser Feldreviere einigermaßen zu erhalten. Schwieriger zu beurteilen sind die Regionen, in denen große Feldreviere an große Waldreviere angrenzen. Dort wird sich die Schalenwilddichte im Winter im Wald deutlich erhöhen. Verständlicherweise habe ich für diese Situation auch keine Patentlösung parat. Einvernehmliche Lösungen wird man nur miteinander, nicht in Alleingängen, bewältigen. Die von Dr. Millahn genannte untere Bewirtschaftungsgrenze von vier Stück Rehwild pro 100 Hektar Waldfläche ist vielleicht ein Anhaltspunkt. Ich habe aber auch schon Forderungen nach einem Stück Rehwild auf 100 Hektar Wald als Zielwilddichte gehört. Auch ich halte solche Forderungen für unrealistisch und schädlich in der Diskussion der Beteiligten. Nach so viel Theorie hier einige Tipps für die Jagdpraxis:

Private Jäge erfüllen in der Regel ihren Bockabschussplan, aber bei manchen hapert es mit der Bejagung des weiblichen Rehwildes. Demzufolge ist das Geschlechterverhältnis oft zugunsten des weiblichen Wildes verschoben. Wer also in seinem Revier zehn Rehböcke erlegt, sollte (von den oben beschriebenen reinen Feldrehbeständen abgesehen) mindestens zehn weibliche Stücke in seinem Revier erlegen, aber nicht nur auf dem Papier, sondern auch tatsächlich. Schwieriger sind für Außenstehende die Bedingungen in den verschiedenen Waldrevieren zu beurteilen. Wie sind die Biotopverhältnisse, welche wiederkäuenden Schalenwildarten kommen außer Rehwild vor? Habe ich viel oderwenig „jungen Wald“… und vieles mehr. Aber auch hier könnte man sich am realisierten Bockabschuss orientieren und je nach Geschlechterverhältnis und Wilddichte einen entsprechenden Prozentsatz an weiblichem Wild und Kitzen „aufpacken“. In Waldrevieren mit nicht überhöhten Hochwildbeständen ist ein nachhaltiger Rehwildabschuss bis zu zehn Stück pro 100 Hektar Waldfläche realisierbar, örtlich auch mehr. Dort, wo außer Rehwild noch zwei oder gar drei wiederkäuende Schalenwildarten vorkommen, wird in der Praxis der Jagdbetrieb auf Erfüllen der Hochwild-Abschusspläne ausgelegt sein. Mit sinkenden Hochwildbeständen wachsen aber erfahrungsgemäß die Rehwildbestände. Forderungen, Rehwild wie andere Niederwildarten ohne Ansehen von Geschlecht und Altersklassen zu bejagen, halte ich für falsch. Eine Klassifizierung des männlichen Wildes nach Bockkitzen, Jährlingen, mittelalten und alten Böcken, ist vernünftig. Beim weiblichen Rehwild genügt die Unterscheidung nach Kitzen, Schmalrehen und Ricken (Geißen). Auch die Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorgaben (führende Stücke) darf nicht zur Diskussion stehen. Streitereien auf Hegeringversammlungen, ob ein Bock nun zwei-,drei- oder vierjährig ist, sind überflüssig. Wenn allerdings fast nur noch Jährlinge und Zweijährige vorgezeigt werden, sollte ein Nachdenken einsetzen.