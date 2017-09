Rot-Grüner Sinneswandel?

So teilten Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) am Donnerstag nach einem Spitzengespräch in Hannover mit, dass sich Bund und Land auf ein gemeinsames Eckpunktepapier mit dem Titel „Weidetierhaltern in Wolfsgebieten helfen – Jagdrecht ist keine Lösung“ verständigt haben.