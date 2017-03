Schock: Läuferin trifft auf Wolf

Vergangenen Dienstagvormittag fuhr der Schäfer Manuel Häusler-Schröder mit seinem Traktor auf der Kreisstraße 16 zwischen Westersunderberg in Richtung Weste-Siedlungund (Niedersachsen) und überholte eine Walkerin. Als er an ihr vorbei war, sah er, wie diese wild mit ihren Stöcken in der Luft fuchtelte. „Dann sehe ich den Wolf. Direkt auf sie zugehen, nicht laufend, gehend – ruhig und zielgerichtet“, berichtet der Schäfer gegenüber az-online.de. Er hält an und macht mit seinem Smartphone Bilder vom Grauhund. Der Frau ruft er zu, sie solle zu ihm kommen. Er hält sie an, langsam zu gehen und nicht zu rennen. Als die Frau auf seinem Traktor in Sicherheit ist, versucht er den Wolf mit Zurufen zu vertreiben.