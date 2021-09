Sicher jagen mit Hund und Garmin

Hunde gelten als die besten Freunde des Menschen. Doch für Jäger sind sie nicht nur das, sondern auch unentbehrliche Helfer bei der Jagd und im Revier nicht zu ersetzen. Wie gut die Zusammenarbeit zwischen Jäger und Hund funktioniert, kann dabei schnell über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Hundeortungsgeräte können helfen, die gemeinsame Jagd optimal zu gestalten – für viele Jäger sind sie daher inzwischen auch ein selbstverständlicher Bestandteil der Ausrüstung. Sie bieten Sicherheit und das gute Gefühl, immer zu wissen, wo sich die vierbeinigen Jagdhelfer gerade aufhalten. Mit dem Alpha 10 K hat Garmin kürzlich sein bisher kompaktestes und leichtestes Hundeortungsgerät vorgestellt, das mit dem K5-Hundehalsband kompatibel ist. Mit einem Gewicht von nur 160 Gramm und einem kontrastreichen 1,8‘‘ Monochrom-Display passt es perfekt in jede Jacken- oder Hosentasche und bietet umfangreiche Tracking-Funktionen sowie einen fokussierten Überblick über die wichtigsten Hundedaten. Bis zu 20 Hunde können in einem Umkreis von bis zu 10 Kilometern mit einer Aktualisierungsrate von 5 Sekunden geortet werden – so können Jäger schnell auf das Verhalten ihrer Hunde reagieren. Das Gerät zeigt nämlich nicht nur die Richtung an, in der sich die ausgewählten Hunde befinden, sondern auch ihr aktuelles Verhalten. Die Positionsbestimmung ist dabei durch Multi-GNSS-Unterstützung mit GPS und Galileo besonders präzise.