Stressfrei mit den Vierbeinern ins neue Jahr

DIE EXPERTEN DES DOGS-MAGAZINs GEBEN FOLGENDE TIPPS:

– Mittags noch eine Große Hunderunde gehen, Fährtenarbeit oder andere Dinge, die den Hund auch geistig „müde“ machen

– Fenster, Türen und Rollläden geschlossen halten

– Radio oder Fernseher einschalten, der die ungewohnten Geräusche mindert

– Stellen Sie das Hundekörbchen in einen Raum, der möglichst weg von der Straße, also in eine „ruhige“ Richtung zeigt. Türen offen lassen, dass der Vierbeiner Kontakt zu seiner Bezugsperson behalten kann

Wenn der Hund so in Stress verfällt, dass er hechelt, mit eingezogener Rute durch die Wohnung läuft, zittert usw. sollte evtl. etwas verabreicht werden. Hier gibt es die Möglichkeit homöopathische Mittel oder richtige Hämmer zu verabreichen. Bitte ziehen Sie hierzu Ihren Tierarzt zu Rate.

