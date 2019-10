Taschenwärmer-Vergleichstest

Diese Taschenöfen sehen aus wie ein Brillenetui und lassen sich auch so aufklappen. Ein Strang gepresste Kohle oder Holzkohle wird in den mit Glasfaser ausgekleideten Brennraum gelegt und von 1 oder 2 Seiten angezündet. Früher wurde Asbest für den Brennraum verwendet. Wer noch so ein altes Teil hat, sollte es besser in Pension schicken. Die Hitzeentwicklung ist auch hier stark von der Sauerstoffzufuhr abhängig. Zündet man beide Seiten des Brennstabes an, kann es sehr heiß werden.

Auch der Kohleofen kommt in einem Stoffbeutel. Der soll einmal verhindern, dass zu viel Sauerstoff an die Kohle kommt und diese gleichmäßig abbrennt und ist außerdem ein Schutz gegen das unbeabsichtigte Öffnen des Ofens. Ein glühender Kohlestab in der Jackentasche kann ziemlich unangenehm werden. Die Hitze kann nur beim Starten reguliert werden, indem man den Kohlestab ein- oder beidseitig anzündet. Die Energiedichte von Kohle ist ebenfalls sehr hoch, reicht aber nicht an Benzin heran. Die Kohlestäbchen sind im Fachhandel erhältlich, aber bei Weitem nicht so preiswert wie Feuerzeugbenzin. Dafür sind die Kohle-Taschenöfen selbst sehr günstig. 5 bis 8 Euro reichen hier aus. Unser Modell von Relags hat 5,95 Euro gekostet.