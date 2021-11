Wärmebildvorsatzgerät HIKMICRO TQ50C

Die Bauweise und Bedienung ist dem des Thunder TH35c angeglichen. So besitzt das TQ50C eine festverbaute Frontkappe, die die Linse schützt. Danach folgt der Fokusring für die manuelle Fokussierung. Die Bedienknöpfe sind ebenfalls identisch mit denen des TH35c. Der An- und Ausknopf ist getrennt von den anderen Steuerungsfeldern angebracht, damit dieser auch im Dunkel immer sicher bedient werden kann. Das Steuerungsfeld besitzt fünf Knöpfe. Vier in Pfeilform. Diese sind ihrer Funktion nach gekennzeichnet. Es gibt einen Foto/Video Button. Einen für den Wechsel der Farbmodi, gegenüber einen für die manuelle Kalibrierung und ganz einen der für den digitalen Zoom genutzt werden kann. Der zoom steht bei der Nutzung als Vorsatzgerät aber nicht zur Verfügung. Neu ist, dass die Informationen zum Akkustand und zum Stand des internen Foto/Videospeichers (16GB) per kurzem Druck auf die mittlere Menütaste in der Mitte des Bildes angezeigt werden. So können diese Informationen auch bei einer hohen Vergrößerung im Zielfernrohr angezeigt werden. Ebenfalls wird dabei die Uhrzeit angezeigt.