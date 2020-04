35 Rehe und Wildschweine für den guten Zweck

Die Kreisjägerschaft Paderborn e.V. hat in den vergangenen zwei Wochen mit Unterstützung des Kreises eine Initiative ins Leben gerufen, die obdachlose, alte, kranke und arme Menschen mit kostenlosem Wildbret (in Form von Leberwurst, Fleischwurst, Pfefferbeißern, Bratwurst und Gulasch) versorgt. Die Spenden gehen an die Tafeln Paderborn, die Speisenkammern im Kreis Paderborn, die Bahnhofsmission, B2 Streetwork und die SKM Tagesstätte für Wohnungslose, eine Einrichtung der Caritas. „Der Bedarf ist sehr groß, durch die Corona-Krise geraten viele Organisationen in Bedrängnis, was Spenden anbelangt,“ so Annika Güthoff.