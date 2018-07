Es ist angegrillt: DJZ-Steaks

Allgemein gilt: Alle Zutaten gut miteinander vermischen, danach ab in den Kühlschrank damit. Je länger die Marinade durchzieht, desto intensiver die Aromen!

Die Keule ausbeinen und von Sehnen befreien beziehungsweise das Rückenfleisch vom Knochen herunter schneiden. Anschließend in 2 bis 4 Zentimeter dicke Steaks zerteilen und marinieren. Für optimalen Geschmack sollte das Fleisch über Nacht eingelegt werden. Mit Alu- oder Frischhaltefolie abdecken. Fertig!

Tipp: Die marinierten Steaks vakuumieren und einfrieren. So verpackt und vorbereitet können Sie in kleinen Portionen an den Mann gebracht werden. Der ein oder andere Nichtjäger wird sicher auf den Geschmack kommen.