400 Millionen für Wölfe

Ein „schlichtweg nicht darstellbarer“ Aufwand, sagte der Präsident des Bayerischen Bauernverbands und Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes, Walter Heidl. Einige Almen werden schon gar nicht mehr genutzt, weil die Gefahr des Verlusts an Rindvieh zu hoch ist. Der einzige Ort, an dem es keine Schutzmaßnahmen braucht, sind Stallungen. Doch gerade die wollen Tierschützer, die auch den Wolf in Deutschland wollen, nicht haben. Weidehaltung und Wolf sind auf demselben Gebiet nicht zu vereinbaren. Eine wolfsfreie Zone wird gefordert. Ob das rechtlich umsetzbar ist, wird noch diskutiert.

sl