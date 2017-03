8 Kanzeln zerstört

Begonnen hat es mit einer brennenden Kanzel am 4. Februar. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es folgten weitere Beschädigungen. Insgesamt wurden im Februar 3 Kanzeln angezündet, eine umgeworfen und 4 mit der Motorsäge in Einzelteile zerlegt. „Bei der ersten Kanzel habe ich ja noch vermutet, dass es Jugendliche waren, die sie aus Übermut in Brand gesetzt haben“, schildert der Pächter Andreas Tietz gegenüber Märkische Online Zeitung.