ASP rückt immer näher

Jetzt wird’s ernst! Wie das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) am Montag meldete, seien in den Landkreisen Zielonogorski und Nowosolski weitere infektiöse Wildschweine gefunden worden. Die Fundorte liegen in der die Schutzzone des Ende November aufgetretenen ASP-Herdes umgebenden Beobachtungszone. Sie befinden sich damit nur 40 Kilometer von der Deutsch-Polnischen Grenze entfernt.

me